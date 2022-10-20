В Украине оценили вероятность нового наступления рф на Харьковскую область

Вооруженные силы Украины в результате успешного контрнаступления смогли деоккупировать почти всю Харьковскую область. Но врага не стоит недооценивать, ведь из-за близости российской границы, в регионе постоянно сохраняется угроза нового нападения агрессора.

Об этом рассказал в интервью «24 каналу» глава СНБО Украины Алексей Данилов.

По его словам, украинская сторона все анализирует и отслеживает и сейчас ВСУ готовы к любому развитию событий. Единственное, если российская федерация* снова соберет тысячи человек и отправит на смерть в Украину, то ВСУ потребуется время, чтобы «перемолоть» их. А это займет не день и не два.

Глава СНБО Украины призвал граждан набраться терпения, потому что российские солдаты, которые пришли и придут на украинскую землю, уйдут с нее либо по собственному желанию, либо в другом виде.

Он также напомнил, что с начала полномасштабного вторжения, украинским защитникам удалось ликвидировать более 60 тысяч российских солдат и большое количество военной техники.

«Курсор» писал ранее, что со стороны Беларуси на Украину направляются иранские дроны и истребители, несущие ракеты «Кинжал», однако наступления на Киев пока ждать не стоит.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!