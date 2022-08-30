Эксперт рассказал, почему Черноморский флот рф фактически «вышел» из войны

Военный эксперт Павел Нарожный считает, что Черноморский флот рф* практически «сдулся» и объяснил, почему он уже не имеет сильного влияния на военные действия.

Эффективность Черноморского флота российской федерации сейчас серьезно снижена, и он фактически «выключен» из войны, которая продолжается на территории Украины. Военный эксперт Павел Нарожный назвал причину, почему он перестал оказывать существенное влияние на военные действия.

Об этом он рассказал «24 каналу».

По его словам, успешные операции ВСУ сделали невозможным его полноценное участие в войне. Сегодня россияне не могут нормально использовать свою авиацию и обстрелы из кораблей производить им стало тяжелее. И все дело в том, что в апреле текущего года Украина успешно ликвидировала ракетный крейсер «москва», который был флагманом Черноморского флота.

Кроме этого, украинским военным удалось выгнать российских оккупантов из острова Змеиный, уничтожив их базы. Это все изменило ситуацию в Причерноморье.

Павел Нарожный отметил, что после того, как ВСУ отправили ко дну крейсер «москва», россияне пытались построить базу ПВО на острове Змеиный, чтобы установить контроль над побережьем, но украинские защитники ее также разбили. После этого Черноморский флот рф перестал оказывать серьезное влияние на военные действия.

«Курсор» писал ранее, что по словам официальных лиц западных стран, российский Черноморский флот изменил свою тактику, перейдя в оборонительную позицию. Такое решение было принято после серии взрывов в Крыму.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!