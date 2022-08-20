Черноморский флот россии меняет тактику — СМИ

По словам официальных лиц западных стран, российский Черноморский флот изменил свою тактику, перейдя в оборонительную позицию. Такое решение было принято после серии взрывов в Крыму.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на официальных лиц западных стран.

Чиновники отметили, что не менее половины состава морской авиации Черноморского флота удалось вывести из строя в результате налета на авиационную базу.

Согласно обнародованным данным, в состав морской авиации флота, 34-го морского штурмового авиационного полка, входят две эскадрильи. Общая численность этой эскадрильи составляет около двух десятков боевых самолетов , среди которых есть самолеты Су-24М и Су-30СМ. Сообщается, что семь или даже 10 самолетов получили повреждения или полностью уничтожены во время атаки на авиабазу.

У России еще есть десятки боевых самолетов на двух других базах в Крыму, но они специально не закреплены за Черноморским флотом, пишет издание.

Многие эксперты сходятся во мнении, что дальнейшие атаки на юге могут повлиять на ход войны. Но многое будет зависеть от том, получится ли у Украины и ВСУ поддерживать необходимый уровень активности.

Также СМИ писали, что после серии ударов по различным объектам в Крыму произошли изменения в руководстве флота. В частности, вместо игоря осипова командующим флота назначен иктор соколов.

Ранее Курсор писал о новых взрывах в Крыму: обстрелян штаб Черноморского флота рф. Утром 20 августа сообщили о дыме, поднимающимся над крышей штаба российского флота. В сети показали видео пролетающего беспилотника, его принадлежность не установлена.

Ранее Курсор писал, что эксперт рассказал, почему россия не смогла захватить Киев. Россияне планировали захватить Киев за 3-4 дня, но эти планы не удалось реализовать.

СМИ сообщили, что США одобрили удары Украины по оккупированному россией Крыму. Киев стоял за тремя взрывами на прошлой неделе на аннексированном россией полуострове, согласно полученному CNN правительственному документу.

У Зеленского анонсировали уничтожение Крымского моста и новые взрывы в Крыму. Украина рассматривает Крымский мост как законную военную цель, ведь его построили незаконно и теперь это основной пути снабжения вражеской армии.