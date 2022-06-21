Эксперт рассказал, почему президент Казахстана решил унизить путина

По мнению эксперта, президент Казахстана намекнул путину, что тот уже проиграл. Особенно важно то, что Токаев заговорил о непризнании псевдо-республик публично.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался признавать так называемые «ДНР» и «ЛНР», при чем сделал это публично. Этим самым он намекнул владимиру путину*, что тот уже проиграл.

Об этом рассказал российский оппозиционер Геннадий Гудков.

По мнению эксперта, Токаев намекнул, что не хочет иметь с путиным никаких дел, так как потом у него самого могут возникнуть проблемы.

Также эксперт прокомментировал слухи о том, что вся речь Токаева на экономическом форуме в Санкт-Петербурге была спланирована заранее спецслужбами рф. Эксперт не верит в эту версию, так как в таком случае, Токаев не говорил бы это прямо перед путиным.

«Путина размазали так, как никогда раньше», — резюмировал Гудков.

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