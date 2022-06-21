Эксперт рассказал, почему президент Казахстана решил унизить путина

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался признавать так называемые «ДНР» и «ЛНР», при чем сделал это публично. Этим самым он намекнул владимиру путину*, что тот уже проиграл.
Об этом рассказал российский оппозиционер Геннадий Гудков.
По мнению эксперта, Токаев намекнул, что не хочет иметь с путиным никаких дел, так как потом у него самого могут возникнуть проблемы.
Также эксперт прокомментировал слухи о том, что вся речь Токаева на экономическом форуме в Санкт-Петербурге была спланирована заранее спецслужбами рф. Эксперт не верит в эту версию, так как в таком случае, Токаев не говорил бы это прямо перед путиным.
«Путина размазали так, как никогда раньше», — резюмировал Гудков.
Редакция нашего портала сообщала, что берлинская епархия рпц возьмется за переубеждение немцев относительно войны в Украине.
Кроме того, Курсор писал, что эксперт рассказал о ловушке, в которую попадают США, затягивая поставки оружия Украине.
Еще напомним, что известный голливудский актер прибыл в Украину и встретился с беженцами.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!