Насильственная депортация украинцев в рф становится масштабнее

Путин стремится придать этой войне долговременный характер, утомительный и изнуряющий для Украины, цели которого достигаются не только на поле боя, но и посредством иных инструментов гибридной агрессии.

Путин еще с начала войны занимается депортацией украинцев на территорию россии*. Особенно много людей насильственно переправляются в депрессивные регионы рф, где наблюдается острая нехватка населения. Так путин хочет решить демографическую проблему россии.

Оценки количества депортированных украинцев разнятся: от 800 тысяч до 1,5 миллиона человек. Среди них примерно 300 тысяч детей.

Владимир путин не столько хочет захватить территорию Украины, сколько захватить ее человеческий капитал. Он лишает Украину демографической составляющей. Для него важно либо уничтожить украинцев, либо выселить. Желательно, на территорию россии, где их «обработает» российская пропаганда.

Депортация украинцев в россию приобретает решающий характер. У перемещенных в россию украинцев забирают документы, а потому вернуть их назад в Украину очень сложно.

Редакция нашего портала сообщала, что берлинская епархия рпц возьмется за переубеждение немцев относительно войны в Украине.

Кроме того, Курсор писал, что эксперт рассказал о ловушке, в которую попадают США, затягивая поставки оружия Украине.

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