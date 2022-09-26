Эксперт рассказал, почему путин хочет закончить войну до 15 ноября

Российские оккупанты несут на войне в Украине большие потери, в связи с этим путин объявил в стране частичную мобилизацию и старается как можно быстрее завершить войну, надеясь на капитуляцию Украины.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов на Youtube-канале, передает «Униан».

По его словам, из некоторых источников поступает информация, что глава кремля хочет до 15 ноября завершить войну. Но в его понимании, это когда украинская сторона согласится на переговоры и подпишет капитуляцию на его условиях. То есть Украина должна согласиться с потерей территорий и признать их российскими. Это нужно путину для того, чтобы иметь возможность лучше подготовиться, а потом снова напасть на Украину.

Жданов подчеркнул, что сейчас рф начала частичную мобилизацию и планирует призвать 300 тысяч резервистов до ноября или конца текущего года, тем самым планируя напугать Украину «любительской армией». Но весь мир увидел, как ВСУ даже с помощью советского оружия смогли переломить ход войны и «перемолоть» армию рф.

Эксперт заявил, что украинская армия стала профессиональной армией западного типа, а поэтому те солдаты, которых пригонит на украинскую землю рф, станут жертвами этой войны.

«Курсор» писал ранее, что в Офисе украинского президента уверены, что россия вынуждена проводить мобилизацию из-за того, что несет рекордные потери. Но даже сейчас кремль не в состоянии это признать и отрицает, что отправляет россиян на верную смерть.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!