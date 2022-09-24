У Зеленского заявили, что мобилизация в россии – просто отправка «смертников» на фронт

В Офисе украинского президента уверены, что россия* вынуждена проводить мобилизацию из-за того, что несет рекордные потери. Но даже сейчас кремль не в состоянии это признать и отрицает, что отправляет россиян на верную смерть.

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью восточноевропейскому бюро азербайджанского информагентства Report.

По его словам, всем разведкам мира уже очевидно, что контрактная армия рф небоеспособна. Эти потери они хотят компенсировать за счет мобилизации. И, отметил он, не нужно обращать внимание на слово «частичная». На самом деле, что такое «частично» не прописано в приказе о мобилизации.

«Тем самым россия фактически признала нереализуемость своего военного сценария и втянулась в широкомасштабную войну. Наконец-то война, на 210-й или 211-й день, пришла в дом каждого россиянина. россия проводит массовые мобилизационные мероприятия, потому что у нее не осталось армии», — отметил он.

По его мнению, объявленная в рф мобилизация — это по сути отправка «смертников» на фронт в Украину.

Также мы информировали, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов. Но объявленная президентом рф владимиром путиным частичная мобилизация может серьезно ударить по бюджету государства.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!