Эксперт рассказал про лучший формат переговоров между Украиной и рф

По его словам, на саммите G20 будут говорить о переговорах, но склонять Украину к ним — нет.

Завтра, 15 ноября, в Индонезии стартует саммит G20, где одним из главных вопросов будет война в Украине, которую развязала российская федерация*. Политический эксперт Валерий Клочок считает, что мировые лидеры будут говорить о переговорах между странами, но определять их место и условия должна Украина.

Об этом он рассказал «24 каналу».

По словам эксперта, последние события на фронте указывают на то, что процесс движется к переговорам, но нельзя сказать, когда они состоятся. В начале следующего года ВСУ, вероятно, зайдут в Мариуполь, Мелитополь и дойдут даже до Крыма.

Валерий Клочок отметил, что любая война завершается переговорами, суть в том, в каком формате они будут проходить.

Он считает, что самый удачный для Украины формат – после освобождения своих территорий один на один с россией. Без посредничества. На переговорах Украина должна показать агрессору, что они ничем не выше ее и не мощнее.

По мнению эксперта, россии нужно показать ее место, она не может поступать, как террорист и думать, что ее преступления останутся безнаказанными. Он считает, что кремль сопротивляется такому формату, потому что хочет говорить с Западом, а не с Украиной. Но сегодня мир дает понять путину, где место рф.

«Курсор» писал ранее, что в россии начали осознавать грядущий крах империи.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!