В рф начали осознавать грядущий крах империи

Продолжающиеся потери армии рф усугубляют дальнейшее уничтожение репутации россии на международной арене. От российских властей зазвучали просьбы о переговорах без каких-либо предварительных условий

Недавние потери россии*, вызванные успехами украинской армии на юге и востоке Украины, посеяли панику в кремлевском окружении.

Об этом сообщает Furgehir.

Позиция украинских властей озвучена совершенно определенная. Киев четко заявил свой план и двигается в этом направлении.

В россии же, наоборот, цели постоянно меняются и озвучиваются каждый раз новые. Кремль не просто не знает как победить, он еще и двигается скачками в разных направлениях, не имея ответа на главный вопрос: ради чего началась СВО?

При таком положении дел нет и не может быть никаких успехов и достижений. Скорее всего, спасателю Шойгу придется переименовать специальную военную операцию в разряд спасательной, при чем спасать придется именно рф.

После сдачи Херсона вновь зазвучали призывы российских представителей, озвучивающих мысли и идеи путина, «о готовности к переговорам без предварительных условий».

Такие заявления властей вызвали внутреннюю неуверенность в стране, которая задумалась о жизнеспособности путинского режима в принципе.

Мольбы и просьбы о переговорах без каких-либо предварительных условий фиксируют только дальнейшее уничтожение репутации рф на международной арене.

Надежды российского командования на истощение и быструю капитуляцию Украины, даже с учетом энергетического кризиса, вызванного российскими обстрелами, с треском провалилась.

За украинской стороной чувствуется поддержка и военные комплексы НАТО и 54 развитых стран мира.

Время играет против Кремля и путина, приближая время свержения империи зла.

Ранее Курсор писал, что потеря Херсона внесла раскол в кремлевские кулуары. «Беспрецедентные» разногласия между президентом путиным и фракцией «ястребов» обострились после разрушительного поражения армии рф и сдачи ключевой позиции для оккупантов — Херсона.

Легендарная Чернобаевка: украинские военные показали, как сейчас выглядит аэропорт с разрушенной техникой рф.

Как сообщала редакция, кремль рассыпался новыми угрозами в адрес Украины на фоне побега из Херсона.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!