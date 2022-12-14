NYT прогнозирует новое масштабное наступление украинских военных

Аналитики назвали город, который в скором времени могут освободить ВСУ.

Несмотря на ухудшение погодных условий, ВСУ продолжают наступление, чтобы освободить от российской оккупации населенные пункты на юге и востоке страны. Эксперты прогнозируют, что Украина наращивает усилия по ослаблению врага в стратегически важном городе — Мелитополе (Запорожская область). Его деоккупация и станет началом следующей фазы войны.

Об этом пишет The New York Times.

Получение контроля над городом позволит украинским защитникам вытеснить захватчиков с юга своего государства. Поэтому аналитики прогнозируют новое масштабное наступление ВСУ на Мелитополь, ведь он является важным транспортным узлом. Если ВСУ деоккупируют город, то вернут как всю Запорожскую, так и Херсонскую области.

В издании отмечают, что в последнее время в Мелитополе активно действуют партизаны, которые организовывают различные диверсии и совершают точечные убийства. А ВСУ тем временем наносят удары по российским складам и скоплению врага в этом направлении.

Военные аналитики называют эти удары значительными и похоже, что они соответствуют схеме использования Украиной высокоточных ракет для поражения российских объектов материально-технического снабжения.

Мэр Мелитополя Иван Федоров подтверждает, что сейчас оккупанты готовятся оказывать сопротивление и роют окопы вокруг города, плюс ко всему там увеличилось количество российских солдат.

«Курсор» писал ранее, что минимальные политические цели, которые преследует российская федерация в войне против Украины, не изменились. Агрессор все еще пытается заполучить контроль над всей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями.