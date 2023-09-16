Эксперт рассказал, сколько на самом деле могло быть поражено российских кораблей в оккупированном Севастополе

Атака войдет в историю как одна из выдающихся страниц украинско-российской войны.

В следствие недавней атаки на Севастопольский морской завод могли быть поражены восемь российских кораблей.

Об этом в эфире украинского телемарафона сообщил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Он отметил, что эта атака войдет в историю как одна из выдающихся страниц украинско-российской войны.

"По данным, которые пока не подтверждены, могли получить повреждения восемь кораблей и подводных лодок. Сейчас этот уровень изучается. О двух известно точно - это то, что установлено. Остальное сейчас изучается. Плюс получил повреждения сам завод", - уточнил Мусиенко.

По его словам, сейчас ежедневно способности и возможности черноморского флота российской федерации* в Крыму уменьшаются.

"Есть две цели того, что происходит сейчас в Крыму. Первое - это установление господства украинскими силами в северо-западной акватории Черного моря. Второе - это уменьшение оборонного потенциала врага. Что касается второго задания, я думаю, что вскоре мы увидим еще последствия разрушительные для врага. Потому что уничтожается система ПВО, а это значит, что расчищается дорога для действий нашей авиации, ракет и дронов", - добавил военный эксперт.

Как сообщал Курсор, на днях в главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что поражены два российских корабля в результате ночной атаки по Севастопольскому морскому заводу имени Орджоникидзе. Повреждения получили большой российский десантный корабль и подводная лодка.

В разведке уточнили, что, «если говорить о плавсредствах, то мы можем сейчас подтвердить поражение большого десантного корабля и подлодки".

Ранее Курсор информировал о том, что служба безопасности Украины провела спецоперацию в бухте новороссийска, в результате которой поврежден большой десантный корабль рф «оленегорский горняк».

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!