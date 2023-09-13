Мощная ночная атака по Севастополю: в украинской разведке рассказали о последствиях удара по морзаводу

Поражены два российских корабля.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что поражены два российских корабля в результате ночной атаки по Севастопольскому морскому заводу имени Орджоникидзе.

Повреждения получили большой российский десантный корабль и подлодка.

В разведке уточнили, что, «если говорить о плавсредствах, то мы можем сейчас подтвердить поражение большого десантного корабля и подлодки".

Тем временем оккупанты заявили, что в результате атаки на Севастопольский морской завод им. Орджоникидзе погибли два человека, 26 - пострадали.

Telegram-канал Baza сообщил, что все погибшие и пострадавшие являются сотрудниками завода. Однако, официальной информации о жертвах пока не было.

Telegram-канал Shot добавил, что повреждения получили дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск", они вспыхнули. Оба судна находились на ремонте в сухом доке.

Другие источники отмечают, что в ходе атаки повреждены большой российский десантный корабль "Ропуча" и подлодка носитель "Калибров" KILO.

Как сообщил ОSInt-исследователь М.Т. Андерсон, еще вчера утром спутник зафиксировал эти российские корабли в сухом доке Севастополя.



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