За сутки рф выпустила по Украине ракет на 100 млн долларов

Forbes подсчитал стоимость ракет, которые российская федерация* выпустила по территории Украины только за прошлые сутки.

Россия продолжает наносить ракетные удары по всей территории Украины. Во вторник, 2 августа, страна-агрессор выпустила 8 крылатых ракет типа (Х-555) в направлении центральных, южных и западных областей. Вооруженных силам Украины удалось сбить 7 из них.

Согласно подсчетам журнала Forbes, только за вчерашний день российская армия потратила около 100 миллионов долларов.

Известно, что российские оккупанты атаковали Украины из Каспийского моря, стратегическими бомбардировщиками Ту-95 (Ту-160) были выпущены 8 ракет. Из них 6 были сбиты зенитными ракетными войсками, еще 1 ликвидировали истребителем авиации Воздушных сил.

Согласно данным Forbes, стоимость одной ракеты типа Х-101 составляет 13 миллионов долларов, «Калибр» — 6,5 миллиона долларов, «Искандер» — 3 миллиона долларов, «Оникс» — 1,25 миллиона долларов. Ракету типа Х-22 оценивают в 1 миллион и «Точку-У» — в 0,3 миллиона.

Отмечается также, что в среднем на одного солдата рф, который находится на войне, тратится около 200 долларов в день.

«Курсор» писал ранее, что российские солдаты из Черноморского флота «засветили», сколько раз ударяли «Калибрами» по территории Украины.

Еще мы писали, что с начала широкомасштабного вторжения россия потратила в Украине от 55 до 60% запасов высокоточного вооружения.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!