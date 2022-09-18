Эксперт рассказал, сколько заключенных рф может отправить в Украину

Эксперт Украинского института будущего Иван Ступак рассказал, что рф* отправила на фронт заключенных из низших иерархий, которым пообещали деньги и свободу.

На фронте российская федерация несет огромные потери, поэтому начала испытывать проблемы с резервами, так как добровольцев идти воевать совсем мало. Чтобы пополнить запасы своей армии страна-агрессор начала отправлять в Украину заключенных, пообещав им свободу и материальное вознаграждение.

Об этом рассказал эксперт Украинского института будущего Иван Ступак, передает «24 канал».

По его словам, по осторожным оценкам, в Украину на войну отправят около 7 тысяч российских заключенных, но это люди из низших иерархий преступного мира. О каких-то военных способностях этих людей не говорится, но, скорее всего, их будут стараться как-то подготовить в течение нескольких недель.

Эксперт отметил, чтобы сделать из человека военного, нужно минимум 2-3 месяца, а то и полгода, а остальное — боевой опыт.

Но он также подчеркнул, что некоторые заключенные понимают, что их отправляют на фронт, как «пушечное мясо» и начинают сдаваться в плен украинским защитникам.

«Курсор» писал ранее, что глава российского фонда «Русь сидящая» Ольга Романова рассказала, что ЧВК «Вагнера» завербовала на войну в Украине заключенного, которого осудили за каннибализм. Также стало известно, какое вознаграждение предлагают преступникам.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!