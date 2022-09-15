Россия завербовала заключенного-каннибала на войну в Украине: СМИ

Глава российского фонда «Русь сидящая» Ольга Романова рассказала, что ЧВК «Вагнера» завербовала на войну в Украине заключенного, которого осудили за каннибализм. Также стало известно, какое вознаграждение предлагают преступникам.

По словам Романовой, в армию оккупантов берут без разных осужденных, но все же глава ЧВК Пригожин предпочитает убийц.

Об этом сообщает российский YouTube-канал «Настоящая политика«.

«Мы знаем две истории из саратовских зон, из ужасных совершенно зон. Там одна очень специальная зона, оттуда взяли маньяка, у которого, так сказать, в портфолио каннибализм. Он тоже поехал на войну. Разбой, грабеж – тоже хорошо, нанесение тяжких телесных повреждений – тоже отлично. И вот сейчас стали брать уже людей, которые осуждены за изнасилование, то есть это в отдельный отряд», – рассказала глава «Руси сидящей».

Также Романова утверждает, что для специальных отрядов вербуют так называемых «петухов» – заключенных, которые находятся в самом низу тюремной иерархии. Они могут там оказаться по многим причинам, одна из которых – секс с мужчиной. По информации главы фонда, в общей сложности ЧВК «Вагнера» удалось завербовать по меньшей мере 7 тысяч людей, но также возможен вариант с 10 тысячами.

Подобный подход раскритиковали многие жители *рф. Однако, самого Пригожина это нисколько не смутило.

«Те, кто не хотят, чтобы воевали ЧВК, заключенные, кто рассуждает на эту тему, кто ничего не хочет делать и в принципе кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте. Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети – решайте сами», – заявил он.

Еще до комментария Романовой стало известно, что вербуемым заключенным предлагают следующее:

заработную плату 100 тысяч рублей и ещё 100 тысяч премии;

помилование после полугода службы;

передачу тела родственникам или похороны на кладбище ЧВК в случае гибели.

Ранее политолог назвал условие, при котором рф признают страной-террористом.

Также «Курсор» сообщал, что в мид рф высказались касаемо возможных ракетных обстрелов еврейских паломников в Умани.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!