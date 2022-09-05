Эксперт рассказал, в каком случае рф «пустится во все тяжкие»

Несмотря на то, что Украина и россия не ведут переговоров по поводу урегулирования военного конфликта, стране-агрессору важно знать, что такая вероятность все же существует. Если украинская сторона откажется от ведения переговоров, тогда путин может «пуститься во все тяжкие».

Таки мнением поделился военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, российская федерация постоянно хочет посадить Украину за стол переговоров, используя для этого различные средства, потому что они хотят «застолбить» оккупированные территории. И пока Украина окончательно не вышла с переговорного процесса, для рф это является сдерживающим фактором. В ином случае, они могут «пуститься во все тяжкие» в частности в отношении украинских военнопленных, и в отношении других видов шантажа.

Жданов подчеркнул, что правительство Украины неоднократно заявляло о том, что переговоры пройдут только на условии, если страна вернет под свой контроль границы, установленные в 91-м году. Тогда украинская сторона готова определять с россией, как жить дальше.

«Курсор» писал ранее, что Украина продолжает воевать с российской федерацией и намерена деоккупировать всю свою территорию, включая Крым и Донбасс. Военный эксперт Олег Жданов предположил, как ВСУ будут освобождать земли на востоке страны.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!