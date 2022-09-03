Эксперт предположил, как ВСУ будут освобождать Донбасс

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что в украинских военных есть хорошие перспективы вернуть под свой контроль Донбасс, несмотря на то, что оккупанты там укреплялись 8 лет.

Украина продолжает воевать с российской федерацией* и намерена деоккупировать всю свою территорию, включая Крым и Донбасс. Военный эксперт Олег Жданов предположил, как ВСУ будут освобождать земли на востоке страны.

Об этом он рассказал на своем Youtube-канале.

По его словам, у российских оккупантов линия обороны, которая проходит по линии разграничения, проложенной в 2015 году подписанием Минского соглашения, находятся прочные укрепления. Там противник сосредоточил много техники и боеприпасов, часть которых ВСУ пытаются уничтожить.

Олег Жданов отметил, что в случае отступления россиян «цепляться» за эту линию обороны будет бессмысленно. Если украинские военные пойдут в контрнаступление, и оно будет успешным и темпы будут высокие, то захватчики не смогут подготовить очередную линию обороны.

Также эксперт считает, что в случае наступления ВСУ солдаты рф вряд ли согласятся вставать на защиту захваченных Донецкой и Луганской областей. Если украинские бойцы начнут освобождать Донбасс, то большая часть оккупированных территорий вернется под их контроль, а российская армия получит серьезную степень разгрома, отступая с рубежей, с которых начнется контрнаступление ВСУ.

Олег Жданов считает, что есть хорошие перспективы для проведения деоккупации, поскольку на территории ОРДЛО прекратятся репрессии, проводимые боевиками «ДНР» и «ЛНР».

«Курсор» писал ранее, что западные СМИ уверены, что российские войска уже не смогут захватить Донецкую область Украины — вместо этого ВСУ пойдут в контрнаступление и деоккупируют Донбасс.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!