Эксперт рассказал, возможен ли второй удар рф по Киеву со стороны Беларуси

Военный эксперт Дмитрий Снегирев отметил, что белорусские власти продолжают предоставлять рф* свое воздушное пространство и аэропорты.

Несмотря на то, что Беларусь не вступала официально в войну с Украиной, с ее стороны существует угроза, ведь российская армия использует территорию и воздушное пространство страны в своих целях. Украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал, может ли россия повторить атаку на Киев со стороны Беларуси.

Об этом сообщает издание Gazeta.pl.

По его словам, такой сценарий пока реалистичен, но, чтобы пойти в новое наступление на столицу Украины, российским войскам нужно 2-3 месяца на создание соответствующей военной инфраструктуры.

Также военный эксперт отметил, что массированный ракетный удар по территории Украины, совершенный 10 октября, не был со стороны рф «местью за Крымский мост», они просто хотели посеять панику среди населения и тем самым притормозить контрнаступление ВСУ.

Армия страны-агрессора обстреляла многие города, повредив объекты критической инфраструктуры. Пострадал Киев, Львов, Житомир, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Харьков, Кривой Рог, Запорожье, Николаев и Одесса. Украинские власти сообщили, что по меньшей мере 19 мирных жителей были убиты и 105 ранены.

Атаки россиян вызвали перебои в подаче электроэнергии во многих областях. По мнению украинского командования, по-прежнему существует угроза дальнейших обстрелов.

Также в Украине отметили, что белорусские власти продолжают поддерживать россию в войне, предоставляя в распоряжение армии рф свое воздушное пространство и аэропорты. Однако никаких признаков формирования наступательных группировок рф на территории Беларуси и передвижения войск пока не наблюдается.

Еще Дмитрий Снегирев подчеркнул, что данные британской и американской разведки сообщают о том, что сейчас путин не готовится к нанесению ядерного удара по Украине. Однако исключать такой вариант не стоит.

«Курсор» писал ранее, что командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев отметил, что Украина знает, как действовать в случае нападения рф со стороны Беларуси.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!