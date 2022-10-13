ВСУ готовятся к возможному нападению рф через три области

Командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев отметил, что Украина знает, как действовать в случае нападения рф* со стороны Беларуси.

Украинские военнослужащие продолжают контрнаступление на востоке и юге страны, а также укрепляют свои позиции со стороны Беларуси, поскольку есть риск повторного нападения со стороны российской федерации.

Об этом рассказал в эфире информационного телемарафона командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, российские оккупанты могут снова пойти в нападение через Житомирскую, Ровенскую и Волынскую области, которые были атакованы в начале полномасштабного вторжения.

Но при этом, Наев подчеркнул, что украинские военные знают, как действовать в случае угрозы, и принимают необходимые меры.

Он подчеркнул, что сейчас россия пытается прервать ВСУ пути поставок западного вооружения, которое отправляют партнеры. Но такие вопросы отрабатывались еще в мирное время, до начала войны, поэтому украинские защитники сделают все, чтобы этого не допустить.

«Курсор» писал ранее, что по словам аналитиков, россияне сейчас вывозит боеприпасы и другие материальные средства со складов в Беларуси. Все это говорит об отсутствии необходимых условий для повторного наступления на Украину с севера.

Еще мы писали, что украинскому послу в Беларуси вручили ноту из-за якобы подготовки нападения со стороны Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!