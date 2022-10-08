Эксперт спрогнозировал, что «разорвет» рф после проигрыша в войне

Военный эксперт Роман Свитан рассказал, что Украине нужен разгром россиян на своей территории и их выдворение до границ 1991 года.

Украинские военнослужащие продолжают демонстрировать успехи на фронте и освобождать свои земли от российских оккупантов. Военный эксперт Роман Свитан рассказал, что Украине нужна победа, чтобы выгнать российскую армию до границ 1991 года. И когда это случится, рф* ждут тяжелые времена.

Об этом он рассказал в эфире телеканала Freedom, передает «Униан».

По его словам, российская федерация не сможет удержаться в нынешних своих границах, потому что после войны начнут происходить центробежные процессы, которые выведут отдельные образования этнического плана из состава страны-агрессора, а с теми образованиями, которые останутся, нужно будет проводить какие-то переговоры.

Роман Свитан отметил, что после проигрыша в войне россия будет выплачивать Украине репарации. И именно это груз, а это около миллиона долларов на каждого украинца, перейдет на плечи граждан рф. Эта сумма будет неподъемная для страны, это «разорвет» российскую федерацию, потому что никто из крайних народов не захочет платить деньги за ошибки высшего руководства.

«Курсор» писал ранее, что Евросоюз отреагировал на аннексию путиным захваченных украинских территорий, а также его ядерные угрозы, утвердив новый пакет санкций. Согласно документу, потери российской экономики составят не менее 7 млрд евро.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!