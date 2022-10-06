Сколько потеряет бюджет рф из-за нового пакета санкций ЕС

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что страна благодарна ЕС за важный шаг солидарности, в то же время ожидает, что санкционное давление на агрессора продолжится.

Евросоюз отреагировал на аннексию путиным* захваченных украинских территорий, а также его ядерные угрозы, утвердив новый пакет санкций. Согласно документу, потери российской экономики составят не менее 7 млрд евро.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале Денис Шмыгаль.

«Принято решение об установлении предельной цены на нефть и нефтепродукты. Запрет на импорт из рф полуфабрикатов и другой сталелитейной продукции, а также древесины, бумаги, пластмассы, сигарет, драгоценных камней, цветных и драгоценных металлов и некоторых других товаров. Ожидаемый эффект от этих запретов для российской экономики составит по меньшей мере 7 млрд евро. Расширение запретов по использованию криптовалют, что помогало обходить санкции. Запрет предоставления архитектурных и инженерных услуг, а также консультационных услуг по IТ и юридических консультаций», — написал он.

По его словам, Украина благодарна ЕС за важный шаг солидарности, в то же время ожидает, что санкционное давление на агрессора продолжится.

«Нужно полное отключение всех российских и белорусских банков от SWIFT, введение полного энергетического эмбарго, запрет входа судов под флагами стран-членов ЕС в российские морские порты, а также прекращение выдачи виз для российских граждан», — написал он.

«Курсор» писал ранее, что россияне уже ощущают нехватку товаров, а денег на все не хватает.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!