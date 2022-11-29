Эксперт спрогнозировал появление “артиллерийского голода” у россиян

За сутки российские оккупанты осуществляют от 30 до 60 тысяч артиллерийских выстрелов.

Российская федерация* продолжает обстреливать украинские города, но если на ракетах оккупанты экономят, то на артиллерийских снарядах — нет. Армия страны-агрессора отстреливает их в огромном количестве, но это до поры до времени. Военный эксперт Павел Нарожный предположил, когда российские войска могут столкнуться с дефицитом снарядов.

Об этом он рассказал «24 каналу».

По его словам, в течение суток российские солдаты могут осуществлять от 30 до 60 тысяч выстрелов, то есть за месяц атаки они тратят в среднем 1,5 млн снарядов. А вся промышленность рф, которая изготавливает боеприпасы, может выпустить в год около 1 миллиона.

Павел Нарожный считает, что россияне уже отстреляли советские запасы и сейчас рассчитывают только на свое производство, либо же попытаются купить их в других странах, например, в Иране.

А вторым основным ресурсом артиллерии, как отметил эксперт, являются стволы, но ВСУ эффективно с ними справляются благодаря реактивным системам залпового огня HIMARS, а также гаубицам М777.

Павел Нарожный предполагает, что уже в январе российские военные начнут испытывать «артиллерийский голод» и тот темп выстрелов, которые они совершают сейчас, будет очень сложно поддерживать.

«Курсор» писал ранее, что аналитики ISW считают, что российская федерация испытывает дефицит ракет, поэтому в последнее время для нанесения ударов все чаще стала использовать болванки, пытаясь обмануть украинское ПВО.