В ISW отметили, что рф истощила запас ракет и чаще использует болванки

Российская федерация* продолжает наносить ракетные удары по украинским городам. Запасы снарядов у солдат пока еще есть, но они не бесконечны. Аналитики ISW отмечают, что россияне в последнее время все чаще стали использовать болванки, чтобы обмануть украинское ПВО.

Об этом сообщает ISW.

Эксперты отмечают, что речь идет о ракетах без боевой части. Российская армия использует их во время нанесения массированных ударов, однако, такие ракеты не представляют существенной угрозы. Они выпускаются противником с другой миссией.

В ISW подчеркивают, что армия рф использует для нанесения ударов инертные крылатые ракеты Х-55, поскольку высокоточные снаряды у них в дефиците. С некоторых устаревших ракет оккупанты снимают ядерные боеголовки и атакуют ими Украину, чтобы отвлекать ПВО или же истощать ее.

В Институте ведения войны рассказали, что с середины октября российские захватчики активно использовали неядерный вариант ракетной системы Х-555. Ими армия рф била по объектам критической инфраструктуры Украины.

Такие движения со стороны россиян четко подчеркивают тот факт, что с ракетным арсеналом у них не все хорошо. По крайней мере, если говорить о высокоточных ракетах.