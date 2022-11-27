В ISW отметили, что рф истощила запас ракет и чаще использует болванки

Российская федерация* продолжает наносить ракетные удары по украинским городам. Запасы снарядов у солдат пока еще есть, но они не бесконечны. Аналитики ISW отмечают, что россияне в последнее время все чаще стали использовать болванки, чтобы обмануть украинское ПВО.
Об этом сообщает ISW.
Эксперты отмечают, что речь идет о ракетах без боевой части. Российская армия использует их во время нанесения массированных ударов, однако, такие ракеты не представляют существенной угрозы. Они выпускаются противником с другой миссией.
В ISW подчеркивают, что армия рф использует для нанесения ударов инертные крылатые ракеты Х-55, поскольку высокоточные снаряды у них в дефиците. С некоторых устаревших ракет оккупанты снимают ядерные боеголовки и атакуют ими Украину, чтобы отвлекать ПВО или же истощать ее.
В Институте ведения войны рассказали, что с середины октября российские захватчики активно использовали неядерный вариант ракетной системы Х-555. Ими армия рф била по объектам критической инфраструктуры Украины.
Такие движения со стороны россиян четко подчеркивают тот факт, что с ракетным арсеналом у них не все хорошо. По крайней мере, если говорить о высокоточных ракетах.
«Курсор» писал ранее, что по словам военного эксперта Петра Черника, не стоит приуменьшать угрозу, исходящую от российской федерации, поскольку у нее имеется на вооружении девять типов ракет: «Точка-У», Х-59, Х-553, Х-22, «Калибр», «Искандер», П-800 «Оникс», Х-31, Х-101.
Еще мы писали, что Украина обладает всеми мощностями и возможностями для того, чтобы производить крылатые ракеты.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!