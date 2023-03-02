Эксперты о событиях в брянской области: восстание против путина или провокация

Инцидент с проникновением бойцов «русского добровольческого корпуса» на территорию брянской области *россии мог стать признаком «первых ласточек» гражданской войны внутри страны.

Об этом сообщает «РБК-Украина«.

Так, военный эксперт Владислав Селезнев считает, что сами россияне открыто заявили о сопротивлении путинскому режиму.

«Те ребята, которые на видео являются реальными военнослужащими рдк, некоторых из них я даже знаю. То есть это реальные лица, они не фейковые и на самом деле участвуют в противостоянии путинскому режиму и армии. И призыв этих бойцов к вооруженной борьбе абсолютно уместен, потому что путин фактически направляет российскую федерацию в пропасть, где нет никаких перспектив», — говорит Селезнев.

Эксперт отмечает, что россияне решили провести информационно-силовую операцию и это их личный выбор. Российские граждане должны самостоятельно разобраться с ситуацией в своей стране. Селезнев подчеркивает, что нельзя доверять официальным заявлениям властей россии, поскольку чиновники и пропагандисты часто лгут. Главная цель бойцов РДК заключается не в насилии против мирного населения, а в свержении путинского режима.

По его словам, неэффективность российской пропаганды в данном случае. Они дали противоречивую информацию о «убийстве девочки» и ее «воскрешении», сообщали о захвате фельдшера в заложники, а на самом деле она находилась дома. Общий характер инцидента в брянской области напоминает информационно-силовую операцию с целью призвать к сопротивлению. По мнению Селезнева, происходит повторение событий 1917 года.

Бывший замглавы СБУ Виктор Ягун, наоборот, видит в этой акции российскую постановку. По его мнению, провокации с «обстрелами школьного автобуса» или «гибелью мирных жителей» останутся на совести российских телеграмм-каналов. Поскольку украинская сторона официально объявила, что не ведет военные действия на территории россии.

«Следует отметить, что совсем недавно украинская разведка предупреждала нас о возможных провокациях со стороны российских захватчиков именно на Черниговском направлении. Так что к провокационным действиям мы были готовы. Сложно сказать, что на самом деле произошло и потому, что информация появилась достаточно фрагментарная. Эти видеоролики вызывают сомнения», — отметил он.

Напомним, 2 марта неизвестные перешли границу российской федерации в брянской области. Пропагандистские СМИ уверены, что данное действие совершила украинская ДРГ. Очевидцы утверждали, что люди были вооружены и якобы стреляли по мирных и безоружным гражданам. Глава кремля владимир путин уже выступил с заявлением, назвав произошедшее «актом терроризма со стороны украинских неонацистов».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!