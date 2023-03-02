Это был теракт: путин сделал заявление по событиям в брянской области

Глава кремля отметил, что напавшие на брянскую область люди хотят «стереть у россиян историческую память».

В четверг, 2 марта, неизвестные перешли границу российской федерации* в брянской области. Пропагандиские СМИ уверены, что данное действие совершила украинская ДРГ. Очевидцы утверждали, что люди были вооружены и стреляли по мирных и безоружным гражданам. Глава кремля владимир путин уже выступил с заявлением, назвав произошедшее «актом терроризма» со стороны украинских неонацистов.

Подробней о выступлении российского диктатора информирует Telegram-канал «SHOT».

Стоит отметить, что ответственность за произошедшее взяли на себя «Русский Добровольческий Корпус», который в самой рф считается экстремистским формированием. Важно подчеркнуть, что речь идет о россиянах, который выступают за россию без путина, и они воюют против рф с 2014 года на стороне Украины.

При этом, российские добровольцы уточнили, что никто не брал заложников и не стрелял в мирных жителей, и все, что разгоняет российская пропаганда, не более чем провокация. Но ситуация остается напряженной, в самой области перекрыты дороги, людей просят укрыться в домах. Не известно также, какие действия предпринимают российские правоохранительные органы.

Ранее «Курсор» информировал, что пресс-секретарь кремля дмитрий песков в своем ежедневном брифинге для СМИ заявил, что президент рф владимир путин отменил запланированную поездку в ставрополь «из-за ситуации в брянской области».

Напоминаем, что журналистка «Первого канала» не сдержала усмешку при сообщении о действии украинской ДРГ в брянской области рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!