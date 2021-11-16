Эксперты сообщают об очередном изменении симптомов Дельта-штамма коронавируса

По словам медиков, инфицированные COVID-19 стали чаще жаловаться на боли в желудке тошноту и нарушения пищеварительных процессов.

По оценкам специалистов, нарушения пищеварительного тракта при коронавирусной инфекции фиксируются в 50,5% случаев.

Об этом сообщает портал MedikForum.

По словам российских медиков из Санкт-Петербурга, клиническая картина инфицирования Дельта-штаммом коронавируса претерпела существенные изменения.

По словам терапевта Юлии Закиевой, Дельта-штамм коронавируса способен связываться с рецепторами, расположенными в слизистой оболочке, включая органы желудочно-кишечного тракта.

«Если своей целью коронавирус «выбирает» желудочно-кишечный тракт, пациент страдает от потери вкуса и обоняния, диареи, тошноты, рвоты, боли в животе, снижения аппетита», – отметила Закиева.

По словам специалистов, из-за COVID-19 снижение аппетита может достигать критической стадии, вплоть до анорексии.

По словам украинского врача Тараса Жиравецкого, протекание болезни, вызванной Дельта-штаммом коронавируса, стало непредсказуемым.

Об этом сообщает ТСН.

У больных появились симптомы тошноты, резкой потери веса, повышенной или наоборот чересчур пониженной температуры.

В частности, у некоторых пациентов с COVID-19 на протяжении трех дней подряд держится высокая температура, которая затем падает до нормальной или даже ниже нормы.

Украинский медик рекомендовал людям, которые лечатся от коронавирусной инфекции в домашних условиях, внимательно следить за динамикой температуры и уровнем насыщения организма кислородом.

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