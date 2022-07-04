Эксперты заявили, что у россии закончились ракеты большой дальности

Австрийский эксперт Том Купер отметил, что у рф* заканчивается высокоточное оружие и сейчас войска пытаются заменить высокоточные ракеты старыми образцами.

Из-за того, что президент российской федерации владимир путин пытался как можно быстрее достичь успеха на войне в Украине, в его армии начался дефицит высокоточных ракет.

Таким мнением поделился австрийский военный эксперт Том Купер в эфире одного из YouTube-каналов, сообщает «Сегодня».

По словам эксперта, сейчас российские военные используют ракеты дальностью 500 километров, а они менее точные. Те ракетные удары, которые в Украине наблюдались в последние дни, в частности по Николаеву и Киеву, были направлены на определенные заводы, занимающиеся производством техники. Но эти ракеты могли промахнуться на дистанцию до 600-800 метров.

Том Купер объяснил, что головка ракеты ищет цели с наибольшей протяженностью в секторе, а это большие дома и самые длинные здания, как в случае с ТЦ в городе Кременчуге Полтавской области. Здание было с большой металлической крышей, а она излучает много энергии для поиска головки ракет, чем рядом приближенные здания.

По словам специалиста, целью военных рф являются военные объекты, но они снова и снова бьют по гражданским. Но для россии это не проблема, поскольку их не очень заботит тот факт, что погибает мирное население.

«Курсор» писал ранее, что эксперт назвала три вида ракет, которыми можно уничтожить флот российской федерации.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!