Еще одна международная организация ужесточила ограничения против рф

На пленарном заседании, которое прошло 20-21 октября, Международная группа по противодействию отмыванию денег (FATF)ввела дополнительные ограничения против российской федерации.

Об этом сообщает издание DW.

Представители международной организации выразили соболезнования Украине в связи с новыми человеческими жертвами, страданиями и разрушениями, которые были вызваны российской агрессией.

В заявлении FATF сказано, что действия россии продолжают нарушать базовые принципы организации, направленные на укрепление безопасности, надежности и целостности финансовой системы. В связи с этим, международная группа решила ужесточить ограничения против страны-агрессора, в частности рф больше не сможет брать участие в текущих и будущих заседаниях FATF.

В организации отметили, что будут и дальше следить за развитием ситуации и рассматривать вопрос продления ограничений против рф на каждом пленарном заседании.

К слову, летом 2022 года рф исключили из руководящих органов FATF.

Также страна-агрессор была исключена из Совета по правам человека ООН, из Всемирной туристической организации ООН (UNWTO), а также ICAO, Совета Европы, Международного газового союза, Совета Организации американских государств (ОАГ) и других организаций.

«Курсор» писал ранее, что парламент Нидерландов поддержал создание спецтрибунала для рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!