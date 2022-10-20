Парламент Нидерландов поддержал создание спецтрибунала для рф

Депутаты парламента Нидерландов в своем большинстве поддержали резолюцию с призывом к созданию в Гааге специального международного трибунала для российских военных и политических лидеров за акт агрессии рф против Украины.

Об этом в Twitter сообщил парламентарий от партии D66 Серд Сьордсма.

«Большинство парламента Нидерландов выступает за создание специального трибунала для рассмотрения дела об агрессии россии против Украины. Мы можем и должны привлечь путина к ответственности», — говорится в сообщении.

Отвечая на вопросы журналистов телекомпании RTL Nieuws Сьордсма отметил, что для международного сообщества важно, чтобы президент путин, который развязал войну в Украине, не остался безнаказанным, хотя до встречи с ним в зале суда еще далеко.

«Но давайте удостоверимся, что если такая ситуация возникнет, мы готовы и действительно можем привлечь его к ответственности», — заявил политик.

«Курсор» писал ранее, что специальный трибунал относительно россии должен стать выражением коллективного стремления нивелировать угрозу всему цивилизованному миру, исходящую от рф.

Еще мы писали, что парламентская ассамблея Совета Европы призвала к созданию международного трибунала для рассмотрения преступлений россии в Украине.

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