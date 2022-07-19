Еще одна страна начала сбор средств на Bayraktar для Украины

Канадская организация планирует собрать 7 миллионов канадских долларов, и за эти средства приобрести Bayraktar для Вооруженных сил Украины.

К списку стран, которые объявили сбор средств на покупку турецкого ударного беспилотника Bayraktar для украинской армии, присоединилась и Канада.

Об этом сообщает на своем сайте канадская некоммерческая организация UHelpUkraine.

Именно она стала инициатором проекта по сбору средств под названием Canadian Bayraktar Crowdfund. Организаторы планируют собрать 7 миллионов канадских долларов и купить за ним турецкий беспилотник, чтобы передать его на нужды украинской армии, которая продолжает войну с российской федерацией*.

Организаторы акции поставили на цель купить и передать Bayraktar ВСУ ко Дню Независимости Украины, который отмечается 24 августа.

Известно, что на данный момент собрано 12 450 канадских долларов.

К слову, UHelpUkraine — это некоммерческая организация украинско-канадских волонтеров, которые гордятся украинцами. Она была создана после полномасштабного вторжения российской федерации на территорию Украины.

«Курсор» писал ранее, что в Норвегии стартовал сбор средств для покупки турецкого беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2, который потом передадут на нужды Вооруженных сил Украины. В рамках кампании норвежцы хотят собрать 55 миллионов крон.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!