В Норвегии начали сбор средств на Bayraktar для Украины

В рамках кампании норвежцы хотят собрать 55 миллионов крон и приобрести для нужд украинской армии беспилотник Bayraktar.

Украинскую армию в войне с российской федерацией* поддерживает множество стран. Недавно в Норвегии стартовал сбор средств для покупки турецкого беспилотника Bayraktar TB2, который потом передадут на нужды ВСУ.

Об этом сообщает издание АА.

Сообщается, что беспилотные дроны Bayraktar TB2 стали одним из символов сопротивления Украины российской агрессии.

Схожие кампании по сбору средств на закупку летального аппарата для украинской армии ранее прошли в других странах. Например, в Литве собрали деньги на один ударный дрон турецкого производства, тогда как сбор средств в Польше еще продолжается. И сами украинцы в течение трех дней собрали средства на покупку четырех Bayraktar TB2. Но компания-производитель решила их бесплатно отдать стране, а собранные деньги были перечислены на нужны украинского народа.

В Норвегии также решили собрать средства на ударные дроны. Организации акции заявили, что каждый гражданин может пожертвовать на Bayraktar TB2 не менее 10 крон. В рамках кампании планируется собрать 55 миллионов крон (около 5,5 миллиона долларов) и передать их в фонд помощи при посольстве Украины.

«Курсор» ранее писал, что Офис министра обороны Израиля сообщил о том, что передаст Украине более тысячи шлемов, защитных жилетов и противогазов. Помощь будет передана в ближайшие недели.

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