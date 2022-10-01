Еще одна страна начала сбор средств на беспилотники для ВСУ

Украину в борьбе с российскими оккупантами поддерживают многие страны. Недавно в Эстонии был объявлен сбор средств на покупку беспилотных летальных аппаратов для украинской армии. До этого деньги на нужны ВСУ собирала Польша и Литва.

Об этом сообщает Postimees.

Выпускники высших курсов национальной обороны Эстонии начали собирать средства, чтобы купить дроны вместе с системами управления и помощи, стоимость которых составляет 400 тысяч евро. На сегодняшний день уже собрано более 5 тысяч евро. Для страны эта сумма значительная, но собрать ее планируют в кратчайшие сроки.

Инициаторы заявили, что финансовая поддержка ожидается от всех граждан, а также предприятий Эстонии. Украинцы в Эстонии могут совершить пожертвования или приобщить своих знакомых.

На нужды ВСУ хотят отправить ультрасовременные беспилотники, изготовленные эстонской оборонной компанией Threod Systems. Эта модель дрона уже зарекомендовала себя как отличный способ разведки и управления огнем в боях в Украине. Ожидается, что дроны Kalev и Lembit будут отправлены ВСУ уже в начале января нового года.

Глава правительства Эстонии Кая Каллас отметил, что украинским воинам нужно оружие, чтобы защититься от агрессора и освободить захваченные россией* земли. И Эстония хочет помощь Украине победить.

«Курсор» писал ранее, что в Украине сообщили, что перехватили около десятка иранских беспилотников над Уманью.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!