В Украине сообщили, что перехватили около десятка иранских беспилотников над Уманью

Иранские боевые беспилотники были запущены россией из Крыма в сторону Умани, где в это время находились 23 тысячи израильских паломников.

Около десятка иранских беспилотников-камикадзе, летевших в сторону Умани, были перехвачены ВСУ.

Об этом сообщает Телеграм-канал Люди в черном.

Украинские спецслужбы, рассказали, что войска рф* пытались спровоцировать большую трагедию и запустили по еврейским паломникам в Умани боевые дроны, приобретенные россией у Ирана.

Они были запущены со стороны оккупированного Крыма, но ВСУ перехватило и уничтожило их над югом Украины.

Известно, что в этом году в Умань на празднование Рош ха-Шана прилетело 23 тысячи паломников (в невоенные годы было 50 тысяч). Подсчет выполнен на основании суммы туристического сбора, который оплачивают паломники.

Ранее Курсор писал, что украинские военные показали, как уничтожают иранские дроны в небе над Одессой. Иранские боевые беспилотники имеют существенный недостаток — они слишком громкие. Украинские защитники показали, как красиво сбивают их.

Курсор также информировал, что в рф могут объявить военное положение и запретить выезд из страны.

Также мы сообщали, как путин и лукашенко пожаловались друг другу на Запад: Не уважают.

Кроме того, наша редакция писала, что Израиль не признает результаты «референдумов» в Украине. МИД Израиля отреагировал на проведение владимиром путиным на оккупированных территориях Украины «референдумов» касаемо их присоединения к рф.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!