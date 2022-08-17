Есть два сценария: в Украине рассказали о подготовке рф к обороне Херсона

Советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов рассказал, что есть два возможных варианта, как поведет себя армия рф* при обороне Херсона.

Украинские военнослужащие пошли в контрнаступление и готовятся вернуть под свой контроль Херсон, который в начале марта 2022 года был оккупирован россиянами. По словам советника МВД Украины Ростислава Смирнова, есть два возможных сценария поведения армии оккупантов в Херсонской области.

Об этом он рассказал «24 каналу».

Смирнов отметил, что российские солдаты начали укреплять свои позиции на юге. И согласно первому сценарию они сразу перейдут к обороне территории, а согласно второму — постараются отбросить ВСУ вглубь в Запорожскую и Николаевскую области, чтобы захватить полностью административную границу Херсонского региона.

По словам советника МВД, российские оккупанты с помощью БПЛА активно пытаются разведать украинские боевые возможности и позиции на юге страны и для обороны подготовили большое количество войск, около 60% личного состава.

Ростислав Смирнов подчеркнул, что есть два варианта развития событий в Херсонской области. Первый — контрнаступление ВСУ, во время которого россияне начнут отступать, чтобы сохранить свой потенциал для будущих возможных попыток штурма. И второй вариант состоит в том, что оккупанты заберут свое командование и перебросят его на левый берег, но оставить достаточно большие войска. И этих людей могут поставить на так называемый алтарь.

По словам советника МВД, россияне не будут давать возможности своим войскам отступать, и там будет некий инстинкт загнанного зверя.

«Курсор» писал ранее, что советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что украинские войска освободят Херсонскую область к сентябрю.