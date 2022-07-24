В Украине рассказали, когда будет освобожден Херсон

Сергей Хлань заявил, что перелом в битве за Херсонскую область уже произошел — сейчас дело за более мощными и точными артиллерийскими ударами по линии фронта.

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что украинские войска освободят Херсонскую область к сентябрю.

«Переломный момент на фронте в Херсонской области уже наступил. По результатам этого перелома Херсонская область к сентябрю точно будет освобождена», — такое заявление сделал советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

Он добавил, что стратегические шаги, которые были сделаны по Антоновскому и Дарьевскому мостам, а также по уничтожению боеприпасов, командных пунктов, техники в тылу врага и по линии столкновения – это результаты подготовительной работы. Теперь вопрос в более мощных и точных артиллерийских ударах по линии фронта и зачистке орков на занятых ими позициях.

Курсор также сообщал, что в США заявили о критическом моменте в войне Украины против россии. Министр обороны США заявил, что контактная группа продолжает свою работу, потому что все понимают, с какой серьезной угрозой до сих пор сталкивается Украина.

Стало известно, почему армия россии отошла от Киева. Президент россии владимир путин заявил, что это было сделано для того, чтобы были «созданы условия для переговоров» с властями Украины.

Наша редакция писала, что названы условия для возможного завершения войны в Украине. Сейчас многие задаются вопросом, когда же может закончится развязанная россией* война против Украины?

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!