«Этого не избежать»: дипломат высказался о столкновении рф со страной НАТО

Многие страны перешли на сторону Украины в войне с российской федерацией и всячески оказывают ей помощь для победы над агрессором. Но в будущем может произойти и столкновение рф со страной НАТО.

Таким мнением поделился дипломат Валерий Чалый в эфире телеканала «Эспрессо», передает «Униан».

По его словам, конфликт рф с НАТО неизбежен, сейчас просто другие страны выжидают, чтобы россия ослабла и уже 100 процентов будут участвовать в победе над агрессором. Но для Украины такой сценарий сложный, поскольку на ее территории сейчас умирают мирные люди.

Валерий Чалый также подчеркнул, что россия старается нарастить эскалацию и соглашения ничего не решают, как, например, с «зерновым коридором». Он считает, что в нем была выгода для Украины, но была и для ее партнеров. Но одной из самых больших ловушек такого соглашения является то, что при такой войне, когда рф наращивает силы, соглашения не играют важной роли.

Дипломат отметил, если Украине нужны не посредники, а союзники.

«Курсор» писал ранее, что в НАТО заявили, что будут поддерживать Украину в борьбе с российским агрессором столько, сколько потребуется и не допустят, чтобы путин выиграл войну, потому что его победа может стать угрозой для всего мира.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!