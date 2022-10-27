Столтенберг заявил, что НАТО не позволит рф выиграть войну в Украине

В НАТО заявили, что будут поддерживать Украину в борьбе с российским агрессором столько, сколько потребуется и не допустят, чтобы путин* выиграл войну, потому что его победа может стать угрозой для всего мира.

Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции.

«Мы не можем разрешить президенту путину победить. Это было бы катастрофой, трагедией для украинцев, но это также сделало бы нас, членов НАТО, более уязвимыми», — сказал он.

По его словам, если глава кремля осознает, что может достичь своих целей военной силой, то это станет намеком не только для него, но и для других авторитарных лидеров.

Генсек подчеркнул, что большинство войн заканчиваются за столом переговоров, и Украина может провести их на своих условиях, но только, если ВСУ будут и дальше демонстрировать успехи на фронте. Поэтому важно укрепить позицию Украины за столом переговоров, оказывая военную поддержку. И это именно то, что делают члены НАТО, чтобы максимизировать как можно скорее вероятность результата.

Столтенберг также напомнил, что россия начала войну в Украине не в 2022-м, а в 2014 году, оккупировав Крым и часть Донбасса.

«Курсор» писал ранее, что в нынешней ситуации НАТО считает вероятность применения россией ядерного оружия против Украины низкой, но сохраняет бдительность и проводит внимательный мониторинг состояния и готовности российских ядерных сил.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!