Европол заявил о признаках контрабанды оружия, которое поставляется Украине

Европейское полицейское управление заявило, что располагает данными о контрабанде оружия, которое западные страны поставляют Украине.

Об этом рассказал представитель полицейского органа ЕС Ян Оп Ген, передает издание Spiegel.

По его словам, зафиксированы случаи торговли огнестрельным оружием и товарами военного назначения на черном рынке. Помимо этого, в публикации говорится, что следователи стран-членов Евросоюза обладают свидетельствами о торговле тяжелым вооружением.

Ян Оп Ген отметил, что существует риск того, что оружие попадет в руки организованной преступности или террористов.

Также, по его словам, было замечено, что из Украины выезжали лица с огнестрельным оружием. Существует беспокойство, что оружие и боеприпасы хранятся вдоль границы для контрабанды в Евросоюз.

«Курсор» ранее писал, что управление контрольно-пропускных пунктов министерства обороны предотвратило попытку контрабанды сотен патронов из Израиля на палестинскую территорию в районе холмов Южного Хеврона.

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