Может выжечь всю электронику армии рф: в США тестируют мощное оружие

Такие ракеты смогут проникать в зоны A2AD противника и нейтрализовать ключевые сенсорные сети и узлы управления и контроля противника, «ослепляя» его и превращающая военные операции в хаос.

Исследовательские лаборатории ВМС и ПС США этим летом должны завершить пятилетнюю совместную работу по усовершенствованию высокомощных микроволновых технологий.

Об этом пишет издание Defense Express.

Речь идет об испытаниях мощного электромагнитного некинетического ударного оружия, известного как HiJENKS, использующего микроволновую технологию для выведения из строя электромагнитных систем потенциального противника – в настоящее время ВМС и ПС США проводят масштабные испытания этого оружия на военно-морской авиабазе Чайна-Лейк.

Remember the (pretty wild) Office of Naval Research & Air Force Research Lab "HiJENKS" high power microwave missile announced a few years ago? It's going into a capstone test over the next couple months at China Lake. Some details:https://t.co/FbnT5kkWT7 — Brian Everstine (@beverstine) June 28, 2022

Микроволновая ракета HiJENKS является преемником программы Исследовательской лаборатории ПС США под названием Counter-electronics High-Power Microwave Advanced Missile (CHAMP), но отличается от нее тем, что в HiJENKS разработчики использовали преимущества новых технологий, благодаря чему удалось создать систему меньшего размера, оборудованную для более строгих условий.

Фактически совместно с Boeing Исследовательская лаборатория ВС США уже демонстрировала первые возможности CHAMP, для которой использовался корпус обычной крылатой ракеты воздушного базирования AGM-86 (CALCM) с засекреченной полезной нагрузкой. По замыслу разработчиков ракета HiJENKS использует микроволновые импульсы для обжига электронных устройств.

В будущем «базой» для такого оружия может стать малозаметная ракета AGM-158B Joint Air to Surface Standoff Missile-Extended Range (JASSM-ER), имеющая ряд усовершенствованных функций, затрудняющих обнаружение и потенциальное уничтожение ракеты противником.

U.S. Navy, Air Force running ‘capstone test’ of new high-power microwave missilehttps://t.co/60TF0UqcZb pic.twitter.com/rWKQilR18x — Defense News (@defense_news) July 1, 2022

Такие ракеты смогут проникать в зоны A2AD противника и нейтрализовать ключевые сенсорные сети и узлы управления и контроля противника, «ослепляя» его и превращающая военные операции в хаос.

Вместе с тем, в СМИ отмечают, что пока неизвестно, на какую именно платформу будет устанавливаться такое оружие, однако то, что разработчикам удалось создать систему меньших размеров, означает, что ее можно будет интегрировать в более широкий спектр систем-носителей.

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