Евросоюз и Великобритания планируют изолировать и бойкотировать россию на G20: СМИ

Международное сообщество хочет продемонстрировать свое мнение «о преступлениях и незаконных действиях рф».

ЕС и Великобритания намерены бойкотировать выступление российской делегации на саммите G20, который проведут в Индонезии.

Об этом сообщает The Telegraph.

Журналисты утверждают, что европейские политики хотят сделать «все возможное», чтобы *российская федерация находилась в изоляции на западе. В частности, их делегации исходить из выступлений представителей россии.

По словам представителя службы иностранных дел ЕС, таким поведением международное сообщество хочет продемонстрировать свое мнение «о преступлениях и незаконных действиях рф». Также они хотят показать кремлю, что тот будет вести любые переговоры касаемо войны на условиях Киева.

Также «Курсор» сообщал, что популярный художник-аноним Бэнкси посетил Украину и оставил рисунок на уничтоженном доме.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!