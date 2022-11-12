Евросоюз и Великобритания планируют изолировать и бойкотировать россию на G20: СМИ

ЕС и Великобритания намерены бойкотировать выступление российской делегации на саммите G20, который проведут в Индонезии.
Об этом сообщает The Telegraph.
Журналисты утверждают, что европейские политики хотят сделать «все возможное», чтобы *российская федерация находилась в изоляции на западе. В частности, их делегации исходить из выступлений представителей россии.
По словам представителя службы иностранных дел ЕС, таким поведением международное сообщество хочет продемонстрировать свое мнение «о преступлениях и незаконных действиях рф». Также они хотят показать кремлю, что тот будет вести любые переговоры касаемо войны на условиях Киева.
Также «Курсор» сообщал, что популярный художник-аноним Бэнкси посетил Украину и оставил рисунок на уничтоженном доме.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!