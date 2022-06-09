Финляндия построит стену на границе с россией

Страны-соседи российской федерации стремятся отгородиться от нее на фоне войны в Украине и амбиций путина к «возврату» территорий. Финляндия построит барьеры на своей границе с рф именно по этом причине.

Правительство Финляндии планирует внести поправки в пограничное законодательство, чтобы построить барьеры на восточной границе с россией*.

Поправки позволят построить барьеры, такие как заборы, а также введут новые способы облегчения пограничного патрулирования на финской стороне.

«Позднее правительство примет решение о пограничных барьерах в критических зонах на восточной границе на основе оценки финской пограничной службы», — сказала министр иностранных дел Финляндии Криста Микконен.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Зеленский анонсировал скорый перелом в войне с рф. Сейчас на поле боя в Украине ситуация, которая может обеспечить перелом в противостоянии, заявил президент, но не уточнил о чем именно идет речь. Вероятно, ВСУ готовы нанести россии сокрушительный удар.

Кроме того, наш сайт писал, что стали известны детали шестого пакета санкций ЕС против рф. Французское председательство в протоколе сообщило о деталях шестого пакета против россии, который был согласован сегодня.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!