Франция передаст Украине ПВО и будет обучать украинских военных

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню рассказал о передаче Украине системы противовоздушной обороны Crotale для борьбы с российскими дронами и воздушными бомбардировками.

Об этом сообщает AP.

Также в Париже обязались заняться военной подготовкой двух тысяч украинских военных. По словам Лекорню, предполагается прохождение расширенной программы обучения в течение нескольких недель во французских воинских частях.

Солдаты будут учиться пользоваться техникой, пройдут подготовку по логистике и другим нуждам. Министр утверждает, что прохождение расширенного обучения – очень важный шаг для борьбы против *рф.

«Мы отмечаем тот факт, что война, увы, будет продолжаться. Новое поколение солдат также должно быть обучено, чтобы выдержать дистанцию», – рассказал он.

Помимо этого, Украина получит системы противовоздушной обороны Crotale, которые могут помочь противостоять беспилотникам и воздушным бомбардировкам. Франция располагает 12 такими установками, и неизвестно, сколько именно передадут Киеву. Лекорню утверждает, что они важны, чтобы «защитить небо».

По его словам, цель Парижа состоит в том, что Украине развернула ПВО в течение двух месяцев, за которые ВСУ должны научиться ими пользоваться. Франция уже передала в Украину 18 самоходных артиллерийских установок Ceaser и ведет переговоры о поставке еще 6, а также там изучают запрос Киева на ракетное наземное вооружение.

Отметим, что ПВО Crotale является французским всепогодным зенитным ракетным комплексом малой дальности, который предназначен для борьбы с воздушными целями в диапазоне средних, малых и предельно малых высот. ПВО может прикрывать стратегически важные опорные пункты, центры управления, стартовые позиции ракет и боевые порядки войск.

Также «Курсор» сообщал, что Нахман Шай призвал оказать Украине военную помощь.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!