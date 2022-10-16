Пришло время: Нахман Шай призвал оказать Украине военную помощь

«Больше нет никаких сомнений, какую сторону должен выбрать Израиль в этом кровавом конфликте»

Министр по делам диаспоры Израиля считает, что нужно оказать Украине военную помощь.

«Сегодня утром стало известно, что Иран передает баллистические ракеты *россии. Больше нет никаких сомнений, какую сторону должен выбрать Израиль в этом кровавом конфликте. Пришло время, чтобы Украина получила такую же военную помощь, какую ей передают США и НАТО», – Twitter.

Ранее мы рассказывали, что посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук прокомментировал сотрудничество *рф и Ирана в военной сфере. В частности, он утверждает про интенсификацию военно-технического сотрудничества между Тегераном и москвой, а также о продаже более смертоносных дронов-камикадзе и баллистических ракет средней дальности.

С помощью этого вооружения путин хочет реализовать свои преступные замыслы в Украине, в том числе для убийства ее мирных граждан. По словам Корнийчука, россия окончательно стала государством-террористом и частью «оси зла», которая опасна как для Украины, так и для остального цивилизованного мира, частью которого является Израиль.

«Какие еще нужны убеждения, доводы, аргументы, чтобы заставить власть Израиля принять логическое решение относительно более активного противодействия сложившемуся «российско-иранскому альянсу» путем предоставления Киеву релевантного вооружения?», – написал Корнийчук.

Также «Курсор» сообщал, что эксперты рассказали, почему ближайшие недели в Украине будут критическими.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!