ФСБ пыталось завербовать бывшего главного раввина москвы

Единожды раввина выслали из рф за отказ от сотрудничества со спецслужбами.

По словам бывшего главного раввина *москвы Пинхаса Гольдшмидта, в 2003 году его попыталась завербовать федеральная служба безопасности (дальше – фсб).

Об этом сообщает Foreign Policy.

Гольдшмидт утверждает, что в 1989 году он приехал в СССР проповедовать для восстановления еврейской общины, разрушенной «70 годами коммунистического правления». 20 лет назад сотрудник фсб, который в то время наблюдал за московской хоральной синагогой, пригласил его встретиться в отделение милиции в Замоскворечье.

«Олег и его коллега стали говорить, что я как гражданин Швейцарии использовал для пребывания в россии деловую многократную визу, что незаконно, поскольку я являюсь религиозным деятелем, однако они были готовы закрыть глаза на этот вопрос, если я начну им отчитываться. Они просили меня что-то подписать, но я категорически отказался, говоря, что доносить на других нарушает еврейские законы», – сказал он.

После этого Олег еще два раза предлагал ему сотрудничать. В частности, единожды он остановил машину раввина на улице, после чего Пинхас осознал, что тот может быть сотрудников фсб.

За отказ от этого сотрудничества в 2005 году его выслали из рф, но со временем он вернулся с помощью заступничества премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.

«Мне известно о многочисленных попытках завербовать моих коллег из еврейской общины в последующие годы. Кроме того, сотрудники ФСБ регулярно контролировали, посещали и запугивали руководителей религиозных организаций, следя за тем, чтобы все знали об их присутствии. Некоторых еврейских студенческих лидеров пригласили в офис ФСБ на Лубянской площади», – добавил он.

По мнению Гольдшмидта, осуществление официальной регистрации Федерации еврейских общин россии в 2000 году является «союзом», с помощью которого кремль давит на Запад, показывая, что в случае ухода путина евреи в рф подвергнутся гонениям, а также власть контролирует протестный потенциал в еврейских общинах.

В частности, в 2012 году официальные представители организации запрещали своим прихожанам ходить на протесты, а также делиться своим мнением касаемо аннексии Крыма.

Голдшмидт добавил, что в последнее время кремль выслал 11 раввинов, отказавшихся «следовать линии партии, установленной фсб и моделируемой русской православной церковью». По его словам, спецслужбы пользуются угрозами, шантажом и манипуляциями для контроля над всеми религиозными группами», а также внедрили «своих представителей в мусульманское религиозное руководство» в рф.

«Все религиозные лидеры должны помнить один фундаментальный принцип: их главное достояние — люди, а не соборы. И за полное слияние с государством приходится платить высокую цену. Как только государство и церковь становятся единым целым, одно из них становится опасным, зловещим, ненужным», – подытожил он.

Ранее «Курсор» сообщал, что российский террорист предрек будущее путина и сказал, что тот станет «ритуальной жертвой».

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!