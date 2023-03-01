Российский террорист предрек будущее путина: Станет «ритуальной жертвой»

Известный российский террорист *игорь гиркин-стрелков высказался о возможном будущем президента рф владимира путина.

Появилась запись, на которой бывший полковник фсб гиркин-стрелков рассуждает о том, был ли кем-то путин завербован. По его словам, это не имеет особой разницы, а также вряд ли это можно установить.

«Друг его перебежал к американцам, насколько я знаю, в конце 80-х, после чего владимира владимировича (путина – прим.ред.) вывели на территорию рф и его карьера как разведчика была окончена…Проблема в том, что даже если он был завербован, то сейчас он назначен козлом отпущения», – сказал участник российской войны против Украины в Крыму, на Донбассе и во время вторжения 2022 года на стороне России, а также ряда других войн.

По мнению гиркина, кремлевский диктатор в данное время «обречен» в случае поражения в войне россии на то, чтобы стать «ритуальной жертвой». Также бывший главарь террористической пророссийской военной группировки «Народное ополчение Донбасса» добавил, что в речи путина от 22-го февраля президент рф проявил «полное непонимание того, что надо делать, и как из этой ситуации выходить».

«И полная неготовность взять на себя ответственность за войну. Год идет большая и тяжелая война с серьезнейшими потерями и поражениями, а президент делает вид, что это дело министерства обороны. Несусветная глупость и вредительство», — сказал он.

Ранее «Курсор» сообщал, что в россии запретили использовать иностранные слова в официальных документах.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!