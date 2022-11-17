Гаагский суд признал виновными троих подозреваемых в крушении MH17, еще одного оправдали

Родственникам всех погибших должна быть выплачена компенсация в размере 16 миллионов евро.

Окружной суд Гааги признал, что Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский и Леонид Харченко виновны в уничтожении «Боинга» MH17 над Донбассом в 2014 году и убийстве 298 человек. Четвертого обвиняемого, подполковника запаса ВДВ Олега Пулатова, не признали виновным в использовании «Бука».

Об этом сообщает Reuters.

В постановлении суда сказано, что родственникам всех погибших должна быть выплачена компенсация за моральные страдания в размере 16 миллионов евро. Требование о компенсации к Пулатову предъявлять нельзя, потому что он не получил тюремный срок, уточнил суд.

В решении суда сказано, что Гиркин, пребывая на посту министра обороны так называемой «днр», был ответственен за установку и поставку оружия. Установлено, что он вел переговоры с ответственными лицами в россии, откуда в Украину и привезли установку «Бук». Именно из нее и был произведен выстрел. Затем это оружие отвезли обратно в рф. Судья подтвердил, что выстрел был умышленного характера, а запустить ракету мог только хорошо обученный экипаж.

В решении суда также сказано, что это было «сознательным» решением». Гиркину было известно о последствиях использования ЗРК «Бук». Он также поручил Дубинскому, Пулатову и Харченко эвакуировать «Бук» в россию после выстрела.

В ходе судебного процесса не было установлено, кто отдал приказ сбить гражданский «Боинг». Тем не менее подтверждено, что самолет был сбит сепаратистами с территории так называемой «днр».

Пулатов признан невиновным, суд отклонил требования прокуратуры о его заключении. Судьи сочли недоказанным, что обвиняемый держал связь с командой «Бука», а также он не находился поблизости от места запуска. Одновременно с этим Пулатову было известно, что планируется запуск «Бука», но он не мог непосредственно повлиять на выстрел.

«Действия обвиняемых не только лишили жизни 298 человек, они оставили глубокие шрамы в душах живущих – родственников погибших и жителей населенных пунктов, близ которых произошло крушение МН17. Никакое наказание для обвиняемых не будет справедливым», – заявил представитель прокуратуры Нидерландов.

Требование о выплате компенсации родственникам погибших касается Гиркина, Дубинского и Харченко. Никто из обвиняемых заседание не посетил, но Пулатова допросили в россии и суд получил видео его показаний. Он был единственным, кого в рамках процесса представляли адвокаты.

Суд во время оглашения своего решения также заявил, что считает боевые действия на территории Донбасса военным конфликтом Украины и рф, в котором москва «контролировала» власти сепаратистов «днр» – несмотря на то, что кремль это публично отрицал, как и сами обвиняемые.

Харченко, Гиркин и Дубинский приговорены к пожизненному заключению, на их имущество наложен арест. На апелляцию отведено 14 дней.

Следует отметить, что cамолет авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили 17 июля 2014 года над оккупированной россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство погибших (196 человек) были гражданами Нидерландов.

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