Израиль потратил миллионы долларов на военную помощь Украине: СМИ

На протяжении последних месяцев правительство Израиля потратило миллионы долларов из своего бюджета, чтобы поддержать Украину в войне против *россии.

Об этом сообщает Haaretz.

По информации западных дипломатических источников, в высшем политическом и военном эшелоне согласились профинансировать закупку неких «стратегических материалов» для Киева. Это произошло после того, как администрация президента США Джо Байдена выдвинула требование касаемо расширения израильской помощи Израилю, не ограничиваясь сугубо гуманитарной поддержкой.

Украина получила эти материалы через страну НАТО, которая также поставляет Киеву оружие. Журналисты не уточнили, что именно это за оборудование.

Также издание сообщает, что Израиль дал разрешение странам НАТО на передачу систем вооружения, которые произвели израильские компании. В частности, упоминается об оптико-электронном оборудовании и системах управления огнем. Американские источники утверждают, что Украина получает от Израиля тайную помощь в сфере разведки.

На фоне этого правительство Израиля обратилось к заинтересованным странам касаемо того, чтобы эта помощь оставалась в секрете. Журналисты обратились по этому вопросу в канцелярию премьер-министра и министерство обороны Израиля, но не получили каких-либо комментариев.

Финансирование Израилем неких «стратегических материалов» носит разовый характер. Решение о продолжении поставок, о чем требует администрация Байдена, остается на усмотрение следующего правительства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ему пообещал назначенный премьер-министром Израиля Биньямин Нетаниягу.

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