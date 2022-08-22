Гендиректор Baykar рассказал, почему поддерживает Украину в войне

Турецкая компания Baykar, которая славится ударными беспилотниками Bayraktar TB2, поддерживает Украину в войне с российской федерацией* и несколько БПЛА отдала ВСУ бесплатно.

Гендиректор компании Baykar Халюк Байрактор рассказал в интервью «ТСН», почему встал на сторону Украины.

По его словам, у компании есть свои принципы, они осознают ответственность и как производители, и как люди, и они готовы поддержать и сделать все возможное для Украины.

Халюк Байрактор признался, что был удивлен тем, как простые люди из Украины, а также Литвы, Польши и Латвии организовали сбор средств на покупку БПЛА для украинских военных.

«Люди со всего мира, не только в самой Украине, пытаются вас поддержать, поддержать в войне против этой агрессии, защитить вашу независимость. Мы, как компания Baykar, и наши сотрудники хотели быть частью этой инициативы», – объяснил директор компании.

Напомним, что в Украине был организован сбор средств под названием «Народный Байрактар». Телеведущий и волонтер Сергей Притула собирал средства, чтобы купить три беспилотника для украинской армии. За три дня людям удалось собрать 600 миллионов гривен. Но компания Baykar решила предоставить БПЛА бесплатно, а деньги порекомендовала потратить на другие нужды ВСУ.

«Курсор» писал ранее, что эксперт Олег Катков объяснил, как турецкие беспилотники Bayraktar на фронте взаимодействуют с американскими HIMARS.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!