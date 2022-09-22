Генерал-лейтенант Украины рассказал про опасность мобилизации в рф

Генерал-лейтенант Михаил Забродский отметил, что временной фактор имеет свое немалое влияние, поскольку мобилизация, как любой процесс государственного уровня, требует времени.

В ближайшие месяцы частичная мобилизация в россии* не отразится на обстановку на линии фронта. Однако для украинских военных она все же вызывает трудности, поскольку россияне воюют за счет численности, а не умений.

Об этом рассказал первый заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Михаил Забродский, передает издание «Укринформ».

По его словам, ВСУ смогут почувствовать результат мобилизации где-то под конец года, поскольку призыв может занять несколько месяцев, так как резервисты не будут отличаться «чрезмерным энтузиазмом», а значит на процедуру оповещения, сбора, направления и подготовки потребуется время. Но в случае пренебрежения подготовкой этот срок может быть сокращен.

Михаил Забродский отметил, что рф, когда сформирует дополнительные подразделения, сможет реализовать излюбленный принцип военной стратегии Клаузевица — концентрацию сил в избранной точке. А такая массированность может позволить врагу отодвинуть на второй план вопрос о мотивации, небрежной подготовке и оснащении войск. Для ВСУ это может предоставлять угрозу, поскольку россияне будут продолжать войну за счет числа, а не умений.

«Курсор» писал ранее, что как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!