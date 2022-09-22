Стало известно, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация

В Офисе президента Украины подчеркивают, учитывая санкционное давление, доходы в стране будут падать, а всеобщий дефицит – расти.

Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов. Но объявленная президентом рф* владимиром путиным частичная мобилизация может серьезно ударить по бюджету государства.

Об этом на своем Telegram-канале рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, в российской федерации из-за санкций, которые были введения ЕС в связи с агрессией против Украины, растет дефицит и падают доходы бюджета. У Зеленского отметили, что каждый год на мобилизацию из казны будет тратиться минимум 1,3 триллиона рублей.

Ермак также подчеркнул, что безумие всегда обходится дорого и имеет катастрофические последствия для сумасшедших.

«Курсор» писал ранее, что советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко отметил, что россии не удастся выполнить свой план по пополнению резервов, как они планируют. На первом этапе мобилизации они призовут где-то 40-50 тысяч военных.

Еще мы писали, что в британской разведке говорят, что реализовать план по призыву 300 тысяч резервистов будет сложно, поскольку страна столкнется с рядом логистических и административных проблем.

Напомним, что объявленная путиным мобилизация вызвала волну негодования и во многих городах начали проходить акции протеста.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!